Улан-Батор, 23 мая, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Монголии Батсумбэрийн Монхжин 20 мая принял посла КНДР в Монголии О Сон Хо. В ходе встречи монгольский дипломат заявил, что его страна готова помочь Северной Корее в ее усилиях по борьбе с COVID в рамках двусторонних или многосторонних договоренностей.

Nicolas Raymond Флаг КНДР

Посол Северной Кореи в Монголии О Сон Хо приветствовал это предложение и выразил готовность с монгольской стороной над углублением монголо-северокорейских отношений.

Также 20 мая посла КНДР принял глава администрации президента Монголии Янгугийн Содбаатар. В ходе встречи Содбаатар подчеркнул, что Монголию и КНДР связывают традиционно дружественные отношения и оба страны стремятся к их дальнейшему развитию. Отметив, что две страны и народы имеют добрую традицию поддержки друг друга, глава Администрации президента выразил обеспокоенность в связи с распространением пандемии коронавируса в КНДР и ухудшением ситуации, заявив, что правительство Монголии готово оказать гуманитарную помощь КНДР.

Отметим, Монголия и КНДР поддерживают давние дипломатические отношения. Две страны установили дипломатические отношения 15 октября 1948 года. Тогда, Монгольская Народная Республика была второй страной после Советского Союза, признавшей Северную Корею. Монголия оказывала помощь Северной Корее во время Корейской войны, хотя она не принимала прямого участия, а также способствовала послевоенному восстановлению КНДР.