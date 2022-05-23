Анкара, 23 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Турция не намерена ввязываться в «шоу Украины», а отношения с Россией продолжатся во всех плоскостях, заявил 23 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Об этом он заявил в обращении к народу по итогам заседания правительства страны.

По его словам, при этом Анкара «мужественно» выразила России свою позицию относительно территориальной целостности и суверенитету Украины.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы чётко и мужественно высказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются во всех плоскостях», — сказал Эрдоган.