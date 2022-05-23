Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Лидеры Демократической и Республиканской партий США представили резолюцию в поддержку планов Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщает 23 мая Reuters.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

«Мы полностью поддерживаем их желание вступить в НАТО и с нетерпением ждем их скорейшего вступления в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении политиков о Швеции и Финляндии.

Ранее Марк Эпископос в статье для The National Interest высказал мнение, что включение Швеции и Финляндии в НАТО может обернуться большой головной болью для альянса из-за непреклонной позиции Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Со Швецией и Финляндией в НАТО может получиться конфуз — National Interest