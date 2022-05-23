София, 23 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Официальная София не располагает необходимыми запасами вакцины против оспы, и в случае распространения этого заболевания страна может столкнуться с серьезными эпидемическими проблемами. Об этом 23 мая со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Болгарии сообщает БТВ.

Пабло Пикассо. Семья акробатов с обезьяной. 1905

Как отмечено в документе болгарского минздрава, отсутствие соответствующих медикаментов объясняется тем фактом, что указанная болезнь была полностью взята под контроль еще в 1980 году, и с тех пор ни одного серьезного случая оспы в стране не фиксировалось.

«Сегодняшний вирус, вызывающий оспу обезьян, очень близок к вирусу «традиционной оспы», поэтому граждане, получившие прививку много лет назад, будут иметь сильный иммунитет, — отмечают эксперты. — Для остальных необходимо возродить практику подобной вакцинации».

Напомним, на данный момент сообщений о больных оспой обезьяны жителей Болгарии не поступало.