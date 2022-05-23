Москва, , 20:19 — REGNUM На данный момент нет информации о по-настоящему масштабных поставках западного вооружения на Украину. Об этом 23 мая заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на фронтах встречается западное вооружение, которое передали Украине, однако масштабного применения иностранной техники пока не наблюдается. При этом генерал отметил, что зачастую киевский режим получает разнородную и устаревшую технику.

«Это салат из старой техники, которую осваивать долго и сложно эксплуатировать. У меня создается странное впечатление от всех этих поставок», — сказал Бужинский.

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