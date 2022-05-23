Нью-Йорк, США, 23 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Уже те западные СМИ, которые клеветали на Россию, признают, что многие жители города Буча (Киевская область) погибли от рук украинских боевиков, а не российских военных, как утверждалось ранее в сфабрикованных материалах.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

Об этом 23 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Напомнив о фейке о Буче, который западные СМИ раскрутили так, что это стало поводом к очередным беспочвенным обвинениям в адрес ВС РФ, Небензя сказал:

«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбёжке этого города».

Напомним, лживый вброс о якобы массовом убийстве российскими военными жителей Бучи появился в начале апреля 2022 года. Эти обвинения стали поводом для очередных западных санкций против России.