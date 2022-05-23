Нижний Новгород, , 20:03 — REGNUM В аэропорту Нижнего Новгорода пришлось усилить меры санитарно-карантинного контроля из-за рисков завоза обезьяньей оспы в Нижегородскую область. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде Андрей Репин

Теперь граждане, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья, должны будут пройти обязательную проверку в пункте пропуска воздушной гавани столицы Приволжья.

В ведомстве отмечают, что пока случаев оспы обезьян в Нижегородской области не зафиксировано, а риск завоза этого инфекционного заболевания оценивается как минимальный.

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Напомним, что в конце мая 2022 года в Великобритании была выявлена оспа обезьян, вероятно, завезённая из Африки. Затем этот вирус обнаружили в ряде других стран.

ИА REGNUM напоминает, что оспа обезьян — это вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьёзны. Обычно оспа обезьян является самоизлечивающимся заболеванием.

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