Москва, 23 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже сломлены психологически или близки к этому состоянию. Об этом 23 мая заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, причиной стала сдача в плен боевиков и неонацистов, прятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики.

«Этот психологически перелом, который имеет место в любой военной компании, уже наступил или вот-вот наступит. Это случилось после Мариуполя. Сейчас на очереди Северодонецк и Лисичанск», — сказал Бужинский.