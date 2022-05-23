Белград, , 19:24 — REGNUM Альтернатива вступлению Сербии в ЕС и НАТО, несомненно, существует. Такое мнение высказал 23 мая ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич Nasasrbija.rs

Напомним, что посол США в Сербии Кристофер Хилл 22 мая в интервью сербской газете «Политика» заявил, что единственный путь для Сербии — это евроатлантическая интеграция.

«Сербия как нейтральная страна успешно придерживалась этого альтернативного курса до прихода к власти в 2012 году Сербской прогрессивной партии. В тот момент, когда к власти пришел действующий президент Александр Вучич, обещав своим западным покровителям решить вопрос Косово и Метохии, присоединить Сербию и Республику Сербскую к НАТО и вытеснить Россию с Балкан, этот нейтральный путь оказался под угрозой», — рассказал политик.

Джорджевич напомнил, что в 2012 года Сербия подписала с НАТО ряд соглашений, которые подняли уровень военного сотрудничества с альянсом на высший уровень, так что формальное вступление в этот военный союз даже не является необходимым.

«Кроме того, Вучич сделал ряд других уступок в пользу Запада, начиная с ухода сербских институтов власти из Косово и Метохии во имя создания «Великой Албании», и до обеспечения сверхвыгодных условий для западных компаний в Сербии, в то время как российские компании вытесняются с сербского рынка», — добавил Джорджевич.

По словам политика, альтернативным путем является углубление сотрудничества с Россией, Белоруссией и Евразийским экономическим союзом.

«У Сербии есть статус наблюдателя в ЕЭС и подписанные соглашения о беспошлинной торговле с Россией и с ЕЭС. Нет никакого оправдания для того, чтобы отказаться от этих преференций во имя какого-то туманного европейского будущего. Не буду даже повторять слова о вековой дружбе сербского и русского народов и о геополитических интересах Сербии. Все эти аргументы вместе говорят в пользу того, что Сербия должна остаться политически нейтральной и сохранить хорошие отношений с Россией и Белоруссией, особо сейчас, когда Россия ведет борьбу против современных форм нацизма», — подчеркнул Джорджевич.

Если Сербия в контексте надвигающегося экономического кризиса, когда сам Евросоюз не знает, как возместить нехватку российского газа и основных продуктов питания, примет сторону, противоположную России, это для нее может быть роковым, полагает политик.

По мнению Джорджевича, Сербия может сохранить свою территорию только благодаря поддержке России, и это еще один важный аргумент в пользу развития сотрудничества с Москвой.