Тимишоара, Румыния, , 18:53 — REGNUM По меньшей мере 500 человек были эвакуированы из крупного торгового центра в городе Тимишоаре на западе Румынии из-за угрозы взрыва. Об этом 23 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Телефонный терроризм 40.мвд.рф

По предварительным данным, ранее на пульт универсальной службы быстрого реагирования «112» поступил сигнал от неизвестного мужчины о якобы заложенной в одном из павильонов структуры радиоуправляемой бомбе. По указанному адресу срочно выехали саперы, полицейские и кинологи.

Проводится проверка. В МВД Румынии констатировали резкий всплеск ложных сообщений о якобы заминированных объектах. Только с начала нынешнего года против «телефонных террористов» в стране было возбуждено более 200 уголовных дел.

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