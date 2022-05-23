Тимишоара, Румыния, 23 мая 2022, 18:53 — REGNUM По меньшей мере 500 человек были эвакуированы из крупного торгового центра в городе Тимишоаре на западе Румынии из-за угрозы взрыва. Об этом 23 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Телефонный терроризм
Телефонный терроризм
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По предварительным данным, ранее на пульт универсальной службы быстрого реагирования «112» поступил сигнал от неизвестного мужчины о якобы заложенной в одном из павильонов структуры радиоуправляемой бомбе. По указанному адресу срочно выехали саперы, полицейские и кинологи.

Проводится проверка. В МВД Румынии констатировали резкий всплеск ложных сообщений о якобы заминированных объектах. Только с начала нынешнего года против «телефонных террористов» в стране было возбуждено более 200 уголовных дел.

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