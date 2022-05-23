Бишкек, , 18:43 — REGNUM Администрация столицы Киргизии вынесла на общественное обсуждение проект закона, предлагающий предоставить президенту страны единоличное право назначать мэров двух крупнейших городов республики — Бишкека и Оша, передаёт «24.kg».

Садыр Жапаров

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством сейчас градоначальников выбирают депутаты городских парламентов.

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Также мэрия предлагает изменить требования, предъявляемые к кандидатам на пост мэра Бишкека и Оша — они должны будут иметь высшее образование и не менее 10 лет стажа работы на государственных или муниципальных должностях (из них не менее семи лет на руководящих должностях), а также с опытом руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 10 лет.

Ещё одним обязательным условием для назначения на пост главы городской администрации должно стать владение киргизским языком на уровне выше среднего.

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