Магас,
23 мая 2022, 18:48 — REGNUM О гибели Адама Хамхоева — племянника заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова — написал 23 мая глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале.
«Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений — Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир».
Махмуд-Али Калиматов
Калиматов назвал погибшего мужественным человеком, отдавшим жизнь Родине. Адам Хамхоев погиб, защищая государственную целостность страны.
«Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева. Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине».
Махмуд-Али Калиматов
Читайте ранее в этом сюжете:
Глава комитета Госдумы: во Львове денацификация будет особенно ощутима