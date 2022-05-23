Москва, 23 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Вторая в этом году онлайн-встреча «Марафон рационализаторов: как создаются идеи» пройдет 25 мая 2022 г. с 10:00 до 11:30 (Мск).

Анна Кумицкая ИА REGNUM Орудие труда

Напомним, что «Марафон рационализаторов», призванный содействовать успешной реализации нацпроекта «Производительность труда», проводит Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) совместно с Министерством экономического развития РФ. Его цель — популяризация решений и прорывных инноваций, которые изменяют соотношение ценностей на рынке труда, а как итог — дать новый импульс развитию движения рационализаторов.

Участие в Марафоне крайне важно для всех предприятий и сотрудников, которые стремятся быть в авангарде позитивных изменений, формировать их направленность и тренды развития, влиять на экономические процессы в масштабах конкретной отрасли, региона и всей страны.

Где найти идею? Как оценить ее стоимость и потенциальный выхлоп от ее реализации? Насколько применим японский метод каракури для российских компаний? На эти и другие вопросы ответим вместе с приглашенным экспертом по инженерному мышлению и техникам «Каракури» Корпоративной Академии Росатома Юрием Егоровым.

Каракури — один из инструментов создания идей, японский метод инженерного мышления, который позволяет развивать внутрикорпоративное инженерное творчество. В начале 90-х годов на производственных предприятиях Японии и Европы термином «каракури» стали называть устройства, которые работают на использовании гравитации и простейшей механики, упрощают трудоемкие операции и устраняют потери. Устройства каракури создавались на рабочих местах и стали частью культуры постоянных улучшений.

Направление «Инженерное мышление. Каракури» в Росатоме началось с обучения пилотной группы из 12 человек с 8 предприятий в ноябре 2017 года. Первое устройство было внедрено в 2018 году и позволило в 20 раз сократить время транспортировки заготовок на участке ПАО «ЗиО-Подольск».

«Каракури — это хорошо забытое старое, подобное движение существовало в России еще в позапрошлом веке, но с другим названием. Подход, когда человек развивается через конструирование, мы считаем одним из основных для развития креативного производственного мышления.

Казалось бы, это простая вещь, которую собирают вручную, но через размышления, как сделать простой механизм, развивается новое отношение к производственному процессу, понимание, как улучшить технологию», — отметила генеральный директор Корпоративной академии Росатома Юлия Ужакина.

Ссылка для регистрации: leader-id.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Российские предприятия благодаря участию в проекте получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощь в выходе на экспорт и устранении административных барьеров.

Будет разработана цифровая экосистема, которая позволит предприятиям внедрять современные цифровые решения.