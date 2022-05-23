Брянск, 23 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Открытие купального сезона 2022 года переносят в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе городской администрации.

40.mchs.gov.ru Паводок

Дату сдвинут минимум на 10 дней — до 10 июня. Причиной такого решения стал уровень воды в реках и озёрах, который до сих пор не опустился до обычных значений. Последствия весеннего паводка не даёт специалистам начать работы по благоустройству пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске летом будут работать семь пляжей, один из которых откроют в новом месте.