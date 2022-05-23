Ташкент, , 17:01 — REGNUM В воскресенье в Ташкенте прошёл «Открытый чемпионат Узбекистана по триатлону, спринт», передает корреспондент ИА REGNUM. В мероприятии приняли участие 147 спортсменов со всех регионов республики, а также спортсмены из Киргизии. Наряду со спортсменами в них приняли участие любители категории AGE в количестве 123 атлетов.

Бег Иван Шилов © ИА REGNUM

Заплыв проходил в озере Ташкентского аквапарка, велозаезд на городской трассе по заранее перекрытому маршруту, а бег на территории прилегающего парка «Uzexpocenter». Спортсмены соревновались в непростых погодных условиях. Шёл сильный дождь, температура упала до 12 градусов тепла.

Церемонию награждения провели председатель Федерации триатлона Узбекистана, секретарь Совета Безопасности страны Виктор Махмудов и Генеральный секретарь организации Елена Кун.

«С каждым соревнованием я наблюдаю всё большее количество желающих. Уровень организации так же растёт с ростом количества атлетов в нашей республике», — сказал Махмудов.

В свою очередь Елена Кун отметила, что в соревнованиях приняли участие не только жители столицы и близлежащих регионов, «а также те, кто приезжает издалека».

«Без вас не было бы таких грандиозных стартов», — сказала Кун.

Развитие таких видов спорта, как триатлон, стало возможным благодаря указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, регламентирующего развитие массовых видов спорта.