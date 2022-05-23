Штат Нью-Йорк, США, 23 мая 2022, 17:26 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2024 году в случае, если действующий глава Белого дома Джо Байдена не будет баллотироваться на второй срок, сообщает 22 мая New York Post.

Эрик Адамс
Эрик Адамс
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«Эрик много говорил мне, что, по его мнению, у него есть почва для выдвижения своей кандидатуры на национальный пост, на пост президента в 2024 году», — сообщил газете источник, близкий к Адамсу.

«Он говорил это неоднократно. Он уверен, что сам Нью-Йорк — это национальная платформа. Он считает, что национальная [Демократическая] партия слишком сильно завернула влево, и он думает, что у него есть почва для победы», — добавил источник.

Напомним, что в США бурно обсуждаются возможности Байдена остаться на второй срок, так как 79-летний президент все чаще делает ошибки, выступая перед публикой, и выглядит явно растерянным во время различных мероприятий.

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