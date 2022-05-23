Белгород, 23 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Около 1,5 млрд рублей федеральных средств на строительство четырёх школ получит Белгородская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе минстроя региона.

Строительство

В микрорайоне Юго-Западный-1 Белгорода возведут школу на 600 мест, в массиве Стрелецкое-23 — на 750 учеников. Ещё больше мест будет предусмотрено в новых образовательные учреждения в посёлках Дубовое и Северный — 1 000 и 1 500 соответственно. По условиям программы объекты должны быть построены до конца 2024 года.

Школы будут возведены в рамках реализации нацпроекта «Образование».