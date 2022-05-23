Москва, , 16:49 — REGNUM Аналитики по всему миру говорят о новой волне глобального кризиса цепочек поставок. В частности, Bloomberg сообщают об угрозе торговым операциям на сумму около 22 трлн долларов от новых правил, введенных Китаем, из-за обострения пандемии Covid-19. Экономист и предприниматель Петр Заборцев считает, что эта угроза вполне реальна.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевая причина — это порожденный печатными станками мировых центральных банков огромный структурный кризис. И вне зависимости от того, какие будут происходить в мире события, кризис в логистике будет нарастать до тех пор, пока этот структурный дисбаланс не исчезнет, и структура спроса и предложения как по объемам, так и по географии не станет сбалансирована. Так что, то на что указывает Bloomberg, просто очередная серия в долгом сериале о происходящем сегодня мировом кризисе», — отметил эксперт.

По его мнению, в России ситуация носит и в чем-то более острый характер, но и открывает новые перспективы.

«С одной стороны, кризис цепочек поставок затронул нашу страну даже больше других. Крупнейшие морские перевозчики просто перестали работать с Россией. Европейские порты запретили судам под российским флагом заходит в порты. А «Известия» пишут о том, что сроки доставки товаров в Россию выросли вдвое. Кроме того, возможно, ряд стран под невозможностью ввозить продукцию в Россию просто маскируют свое нежелание здесь работать и стремление избежать вторичных санкций. Но с другой стороны, за нас играет то, что мы уже были во многом выключены из цепочек передела. А участие наше в международной торговле во многом ограничивалось поставками исходного сырья и продукцией низкой переработки», — пояснил Заборцев.

Он обратил внимание, что сегодня перепроизводство сырья в России создает условия для снижения его цен внутри страны, что делает переработку более выгодной. «А поскольку, почти все виды сырья и материалов, которые нам нужны для налаживания собственного производства у нас в стране имеются, то это открывает прямую дорогу для ускоренного импортозамещения и резкого роста промышленного производства. Таким образом, у нас практически нет объективных ограничений для новой индустриализации. Всё, что нас сегодня сдерживает — это экономическая система, направленная на экспорт сырья. Достаточно начать активно менять систему, создавать заинтересованность и возможности в производящем секторе. И это откроет дорогу и для инвестиции, и для технологического развития, и для роста уровня жизни», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что кризис цепочек поставок для России — это не только и столько угроза, сколько возможность вырваться из «сырьевого проклятья», преодолеть системные проблемы и воссоздать промышленность.