Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Актёра Джейсона Гейгера (известен под псевдонимом Остин Ст. Джон) обвиняют в мошенничестве. Об этом 23 мая пишет Daily Mail.

«Могучие рейнджеры» Цитата из т/с «Могучие рейнджеры» 1993-1995

Как отмечает СМИ, актёр стал одним из 19 человек, которых арестовали по подозрению в участии в мошеннической схеме. По данным прокуратуры США, злоумышленники подавали заявки для получения кредита, который был создан для помощи предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса. В общей сложности им удалось незаконно заработать $3,5 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Гейгер известен благодаря телесериалу «Могучие рейнджеры», который транслировался в 90-х. Актёр сыграл Красного Рейнджера.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера вновь стали родителями