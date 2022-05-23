Курск, , 16:25 — REGNUM Годовая инфляция в апреле 2022 года в Курской области ускорилась до 19,77% после 17,90% в марте, что соответствовало общероссийской динамике. Инфляция в регионе оставалась выше, чем в Центральном федеральном округе и России в целом (17,97% и 17,83% соответственно). Об этом 23 мая сообщил Центральный банк России.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Динамика инфляции в регионе обусловлена переносом издержек в стоимость отдельных товаров и услуг, сокращением предложения и временным ростом спроса на ряд непродовольственных товаров, а также нарушением производственно-логистических цепочек.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 21,45% в апреле после 18,09% в марте. Повышение издержек производителей кондитерской привело к увеличению годовых темпов прироста цен на них. Удорожание импортных кормов и ветеринарных препаратов стало причиной увеличения издержек животноводческих предприятий. Из-за этого увеличился годовой темп прироста цен на сырое молоко и, соответственно, молочные продукты — творог, сливки, сметану, кисломолочные продукты и сливочное масло.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 21,43% в апреле после 20,77% в марте. Спрос со стороны жителей региона на отдельные непродовольственные товары повысился, но сократилось предложение и выросли логистические и производственные издержки.

Снижение предложения автомобилей, связанное с уходом с российского рынка отдельных международных автоконцернов и разрывом логистических цепочек привело к ускорению роста цен в годовом выражении на новые импортные легковые автомобили. Временный всплеск потребительского спроса на автомобильные шины привёл к увеличению годового темпа прироста цен на них.

Удорожание импортных материалов и сырья и рост логистических издержек повлияли на увеличение годовых темпов прироста цен на отдельные моющие и чистящие средства, в том числе стиральный порошок, мыло и дезинфицирующие средства.

Годовой темп прироста цен на услуги в апреле увеличился до 12,95% после 11,65% в марте. Из-за ограничений на поставки телекоммуникационного оборудования из-за рубежа для развития и обновления сетей произошло его удорожание. По этой причине некоторые операторы связи повысили тарифы на услуги сотовой связи и интернет. Это привело к ускорению роста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в годовом выражении и росту абонентской платы за доступ к интернету.