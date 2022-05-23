Москва, 23 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. С России случаев заражения оспой обезьян пока не выявлено, сообщили 23 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

Хетти Герц Обезьяна

В ведомстве оценили как низкую вероятность завоза в страну оспы обезьян. Объясняется это «ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания».

Кроме того, в стране существует значительная иммунная прослойка для купирования распространения этой болезни. Для обнаружения вируса имеются соответствующие реагенты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Британии была выявлена оспа обезьян, вероятно, завезённая из Африки. Затем этот вирус обнаружили в ряде других стран.