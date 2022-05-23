Москва, , 16:08 — REGNUM Африканских священнослужителей, которые переходят в Русскую православную церковь (РПЦ) из Александрийского патриархата, преследуют и заключают в тюрьмы. Об этом Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил 23 мая на пресс-конференции по итогам первого зарубежного визита в Уганду с 18 по 21 мая.

Православный храм Марина Каширская © ИА REGNUM

Он рассказал, что ряд уголовных дел против священнослужителей возбуждены в Танзании и Кении, на Мадагаскаре. Некоторых посадили в тюрьму, церковь разбирается с этими сложными вопросами.

«И только из-за того, что они отстаивают канонические правила и законы вселенского православия», — сказал митрополит.

Число клириков, лишённых свободы, экзарх не уточнил. Он отметил, что многие священнослужители в Африке, перешедшие в РПЦ, лишились храмов.

По его словам, церкви предстоит строить много храмов, но здесь нужно учитывать целесообразность. Где-то достаточно молельных домов, а где-то нужны полноценные кафедральные соборы.

Ранее митрополит Клинский Леонид рассказал о гонениях Александрийского патриархата на африканских священников, которые перешли в Русскую православную церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2021 года Священный синод РПЦ постановил создать в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриарший экзархат Африки.

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