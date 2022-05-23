Москва, 23 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, по состоянию на 15:30 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 0,96%, до $113,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

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«Сопротивление уровня $115 за баррель остается для нефти непреодолимым, но и отступать от этого рубежа вниз трейдеры пока не находят оснований.

Шестой пакет санкций против России всё еще обсуждается, на этом фоне европейцы ускоренно скупают нефть.

Китай постепенно снимает ограничения в связи с распространением коронавируса. ОПЕК продолжает настаивать на невозможности существенно нарастить добычу.

Инфляция в ЕС и США обновляет рекорды. На этом фоне никто не спешит продавать нефть.

Если же в ближайшие дни появится какой-то позитивный для нефти сигнал, вполне возможен новый штурм рубежа $115 за баррель», — полагает эксперт.

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