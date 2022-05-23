Москва, 23 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Нежелательной признана в России деятельность неправительственной организации «Фонд имени Генриха Бёлля» (Германия), сообщили 23 мая в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Kriminalnn.ru Генеральная прокуратура РФ

Решение принято после изучения ряда материалов. «Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура сообщила о своём решении в Минюст, чтобы вышеуказанная организация была включена в список иностранных и международных неправительственных структур, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.