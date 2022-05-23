Бухарест, , 15:51 — REGNUM По меньшей мере три человека, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в уезде Вылча на юго-западе Румынии. Об этом 23 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

Как утверждают представители местных правоохранительных органов, инцидент произошел рано утром 23 мая в условиях плохой видимости на шоссе международного значения Рымнику — Вылча — Сибиу в районе курорта Кэлимэнешть. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с маневром, врезался на встречной полосе в грузовик.

Движение по указанной трассе в сторону границы с Болгарией полностью заблокировано.

Все пострадавшие госпитализированы, ведется следствие.