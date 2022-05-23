Мадрид, 23 мая 2022, 15:50 — REGNUM Лидер испанской партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас объявила, что ее политическая организация собирается зарегистрировать в Конгрессе депутатов инициативу по изменению второй статьи Конституции страны. Об этом пишет агентство EFE.

Испанский флаг
Испанский флаг
Contando Estrelas

По её словам, инициатива предлагается для того, чтобы различие между «национальностями и регионами» больше не существовало.

Арримадас назвала инициативу «смелой» и «реформистской», и уточнила, что изменения должны гарантировать, что Испания является нацией «свободных и равных» граждан и территорий, чтобы не было разделения на «первых и вторых».

Согласно главе 2 Конституции Испании, главный документ страны основан «на нерушимом единстве испанской нации, единой и неделимой для всех испанцев Родине». Он также «признаёт и гарантирует право на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, и солидарность между всеми ними».