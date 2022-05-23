Мадрид, , 15:50 — REGNUM Лидер испанской партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас объявила, что ее политическая организация собирается зарегистрировать в Конгрессе депутатов инициативу по изменению второй статьи Конституции страны. Об этом пишет агентство EFE.

Испанский флаг Contando Estrelas

По её словам, инициатива предлагается для того, чтобы различие между «национальностями и регионами» больше не существовало.

Арримадас назвала инициативу «смелой» и «реформистской», и уточнила, что изменения должны гарантировать, что Испания является нацией «свободных и равных» граждан и территорий, чтобы не было разделения на «первых и вторых».

Согласно главе 2 Конституции Испании, главный документ страны основан «на нерушимом единстве испанской нации, единой и неделимой для всех испанцев Родине». Он также «признаёт и гарантирует право на автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, и солидарность между всеми ними».