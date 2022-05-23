Тирана, , 15:43 — REGNUM Первый президент Албании Сали Бериша вечером 22 мая был спустя девять лет после передачи власти Люльзиму Баше переизбран главой Демократической партии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Сали Бериша European People's Party

По данным журналистов, кандидатуру Бериши поддержали 40 820 из 43 тысяч членов партии, принявших участие в выборах, или 93,45%. Голосование состоялось 22 мая в 108 избирательных пунктах.

Напомним, в 2021 году первый президент и бывший премьер-министр Албании Сали Бериша был объявлен персоной нон-грата в США из-за обвинений в коррупции, после чего политик начал бороться за восстановление своей прежней роли в политике. В посольстве США заявили, что не будут сотрудничать с Демпартией Албании в случае его возвращения на пост главы.

В речи по случаю переизбрания Бериша заявил: «Я вернулся! Никогда не говори никогда».

В настоящее время Бериша придерживается яростно антироссийской позиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Албании обвинили в попытке снять с себя ответственность