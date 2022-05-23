Екатеринбург, 23 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Шоумен Иван Ургант опроверг своё участие в «Уральской ночи музыки». Телеведущий выразил надежду на то, что примет участие в фестивале в следующий раз, пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято», — цитирует Урганта Ura.ru. При этом шоумен выразил мнение о том, что Ксения Собчак является неправомерным источником информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём телеграмм-канале блогер Ксения Собчак сообщила о том, что Иван Ургант выступит на «Уральской ночи музыки» в качестве ведущего или солиста собственной группы.