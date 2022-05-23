Копенгаген, 23 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. На территории Дании выявлен первый случай заражения оспой обезьян у мужчины, вернувшегося с острова Гран-Канария. Об этом 23 мая сообщает датский институт сывороток.

Обезьяна

«Датский случай обезьяньей оспы зафиксирован у мужчины, вернувшегося из поездки на Гран-Канарию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у заразившегося наблюдаются легкие симптомы и в данный момент он находится в самоизоляции у себя дома. При этом указывается, что диагноз пациенту был поставлен в государственном институте сывороток и в данный момент агентство по безопасности пациентов страны ведет выявление контактов заразившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Румынии заявили о намерении закупить в соответствующих структурах ЕС крупную партию лекарств от так называемой оспы обезьян.