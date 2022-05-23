Москва, , 15:36 — REGNUM Несмотря на то, что в 2023 году евро может подешеветь относительно доллара, нельзя сказать, что европейская валюта станет неустойчивой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы экспертов The New York Times.

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«Снижение курса евро по отношению к доллару США в 2023 году — очень реалистичный сценарий. По нескольким причинам. Во-первых, рост инфляции в еврозоне. Во-вторых, подорожание европейской продукции из-за санкций. В-третьих, скажутся последствия активной монетарной политики в период пандемии. Однако сказать, что из-за этого евро превратится в неустойчивую валюту, нельзя, — сказал Сафонов. — Снижение курса евро будет иметь и вполне положительные результаты — это расширит экспортные возможности европейских компаний на рынках США и в других регионах. Если нет каких-то резких провалов курса, то компании быстро адаптируются к этому».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с конца февраля 2022 года евро упал более чем на 6% по отношению к доллару.

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