Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM С 1 июля 2022 года стоимость коммунальных услуг в Петербурге возрастёт в среднем на 3,5 процента, сообщил 23 мая председатель городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, тарифы на теплоснабжение (горячее водоснабжение и отопление вместе взятые) увеличатся на 3,6 процента, услуги газоснабжения подорожают на 3,3 процента, стоимость электроэнергии для жителей вырастет в среднем на 5 процентов.

«Тарифы на водоснабжение и водоотведение в этом году демонстрируют минимальный темп роста — всего 1,7 процента, такого незначительного увеличения не было с 2011 года. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, по-простому — на вывоз мусора, не изменится», — рассказал Коптин на страницах издания Смольного «Петербургский дневник».

По словам чиновника, темп изменения платы за коммунальные услуги в Северной столице не превышает уровня инфляции уже четвертый год подряд — тем самым выполняется обещание губернатора Александра Беглова, данное в период выборов. «Щадящая тарифная политика должна помочь петербуржцам в период трудностей, связанных с санкциями», — пояснил Коптин.

Сохранится в Петербурге и городская субсидия для тех семей, в совокупном доходе которых доля расходов на оплату коммунальных услуг превышает 14 процентов.

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