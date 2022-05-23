Албания, 23 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ГрецииНикос Дендиас 23 мая прибыл в Албанию, где встретился с главой Демократической организации греческого меньшинства в Албании ОМОНИА Фреди Белери.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас опубликовал фото со встречи на своей странице в социальной сети и сообщил, что темой обсуждения стало положение греческого меньшинства в Албании.

В 12:00 по местному времени Дендиас провел встречу с албанской коллегой Ольтой Джачкой, затем ожидается совместная пресс-конференция.