В МИД России поддержали идею о трибунале над пленными с «Азовстали»
Москва, 23 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Международный трибунал по расследованию преступлений нацистов на Украине необходим, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 23 мая журналистам.
Он прокомментировал предложение главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о трибунале для сдавшихся в плен украинских силовиков. Трибунал, пояснял глава республики, должен решать судьбу нацистских преступников.
«Наверное, необходим такой трибунал», — сказал Руденко.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона фиксирует все преступления украинских военных и нацистов. Для этого в различных структурах есть общественный комитет, скоро будут получены первые результаты этой работы.
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