Москва, 23 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Международный трибунал по расследованию преступлений нацистов на Украине необходим, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 23 мая журналистам.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

Он прокомментировал предложение главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о трибунале для сдавшихся в плен украинских силовиков. Трибунал, пояснял глава республики, должен решать судьбу нацистских преступников.

«Наверное, необходим такой трибунал», — сказал Руденко.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона фиксирует все преступления украинских военных и нацистов. Для этого в различных структурах есть общественный комитет, скоро будут получены первые результаты этой работы.

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