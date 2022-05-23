В Индонезии выявлено 14 случаев заболевания гепатитом
Джакарта, 23 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 14 случаях заболевания гепатитом, сообщает CNN Indonesia.
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Вакцинация от гепатита
Десятки случаев, причина которых до сих пор не выяснена, были зарегистрированы в восьми провинциях Индонезии.
В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что до сих пор правительство проводит расследование предполагаемой загадочной инфекции гепатита, которая унесла жизни шести детей в Индонезии.
Всего у 33 человек есть подозрение на острый гепатит.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что за сутки в стране выявили 174 случая заражения коронавирусом.