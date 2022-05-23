Джакарта, 23 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 14 случаях заболевания гепатитом, сообщает CNN Indonesia.

Airforcemedicine.af.mil Вакцинация от гепатита

Десятки случаев, причина которых до сих пор не выяснена, были зарегистрированы в восьми провинциях Индонезии.

В министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что до сих пор правительство проводит расследование предполагаемой загадочной инфекции гепатита, которая унесла жизни шести детей в Индонезии.

Всего у 33 человек есть подозрение на острый гепатит.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что за сутки в стране выявили 174 случая заражения коронавирусом.