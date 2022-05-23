Симферополь, 23 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Следствие по уголовному делу по обвинению в террористической и экстремистской деятельности гражданина иностранного государства завершено следственными органами Главного следственного управления СКР по республике Крым и городу Севастополю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По версии следствия, обвиняемый с 1990 года обвиняемый являлся активным членом террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — деятельность запрещена на территории Российской Федерации). В период с апреля 2017 по май 2021 года обвиняемый, находясь на Крымском полуострове, занимался вербовкой и склонением людей к участию в запрещённой организации и к совершению терактов.

В мае 2021 года обвиняемый намеревался устроить теракт в местах массового пребывания людей. В этих целях он приобрел два самодельных взрывных устройства и огнестрельное оружие. Реализовать замысел он не смог — его деятельность пресекли сотрудники ЦСН ФСБ России. Обвиняемый оказал вооружённое сопротивление и погиб.

В рамках следствия были назначены и проведены экспертизы, допрошено около 50 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.