Москва, 23 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Переход на расчеты в национальных валютах с партнерами дает эффект, объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва и Минск по многим товарным пунктам переходят на национальную валюту, «это способствует укреплению рубля».