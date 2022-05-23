Сочи, Краснодарский край, 23 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Введённые странами Запада в отношении России и Белоруссии санкции подтолкнули Москву и Минск к тому, чтобы они более интенсивно занимались экономикой. Об этом 23 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Они, Запад, сами того не понимая того, нас подтолкнули более интенсивно заниматься своей экономикой», — сказал он.

При этом Лукашенко напомнил, что ранее российское и белорусское правительства выделили главные направления импортозамещения и посчитали, в какую сумму это может обойтись.

«Деньги совсем небольшие, но мы выйдем по основным моментам, где не у нас не хватает комплектующих, на хорошее импортозамещение», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны явно недооценили последствия введенных ими санкций в отношении России и Белоруссии, ударивших по ним самим.