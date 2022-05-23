Таринкот, Афганистан, 23 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Урузган сообщают, что мужчина убил своего дядю. Об этом сообщает газета «8 Собх».

publicdomainpictures.net Убийство

Мохаммад Асиф, глава отдела информации и культуры провинции Урузган, заявил 23 мая, что в уезде Дехравуд человек по имени Акбар Джан убил брата своей матери Абдул Каххара.

По данным местных источников, он был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причина инцидента до сих пор неизвестна.

Количество убийств близких родственников возросло во многих провинциях после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.