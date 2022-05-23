Айбак, Афганистан, 23 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В афганской провинции Саманган неизвестные люди разрушили три опоры линии электропередачи.

Линии электропередач

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», Гулям Мохаммад Нури, пресс-секретарь филиала афганской государственной энергетической компании «Брешна» на севере страны, подтвердил 23 мая инцидент и сообщил, что прошлой ночью в уезде Фируз Накчир были взорваны опоры линии электропередачи.

Он сказал, что на место происшествия была направлена следственная группа, подробности будут сообщены позже.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Недавно в провинции Парван неизвестные разрушили две опоры ЛЭП по поставке импортируемой электроэнергии.