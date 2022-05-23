Сеул, , 14:42 — REGNUM 23 мая второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун принял участие в 78-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в формате видео Ли До Хун от лица правительства Южной Кореи выразил желание внести вклад в развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.

В своем выступлении представитель Южной Кореи отметил, что развитию региона угрожают пандемия коронавируса и изменение климата, он также представил участникам сессии политику Южной Кореи и роль ЭСКАТО в решении этих проблем.

«Южная Корея продолжит вносить свой вклад в региональное сотрудничество для преодоления кризисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продвижения устойчивого развития», — сообщил замглавы МИД Южной Кореи.

Известно, что в текущем году сессия ЭСКАТО проходит в Бангкоке (Таиланд) с 23 по 27 мая в онлайн и оффлайн форматах.