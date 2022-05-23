Сочи, Краснодарский край, 23 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Западные страны явно недооценили последствия введенных ими санкций в отношении России и Белоруссии, ударивших по ним самим. Об этом 23 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«То, что происходит там (в странах Запада — ред.), они явно недооценили», — сказал Лукашенко.

Также белорусский отметил, что, по его мнению, руководители западных стран все это время «жили, читая свои СМИ, и получили — и инфляцию», в чем они обвинили российского лидера.

«Там во всем «виноват» Путин», — сыронизировал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики планируют расчленить Украину, в частности, Польша заинтересована отобрать её западную часть.