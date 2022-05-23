Бухарест, 23 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Румынии заявили о намерении закупить в соответствующих структурах ЕС крупную партию лекарств от так называемой оспы обезьян. Об этом 23 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам главы румынского минздрава Александру Рафилы, в настоящее время Румынии не угрожает пандемия указанного заболевания, однако «страна должна быть готовой к очередному вызову».

«Мы будем внимательно отслеживать ситуацию и по мере возможностей бороться с этой болезнью на своей территории», — резюмировал, в частности, он.

Предполагается, что в ближайшее время Бухарест приобретет в Брюсселе до 10 тыс. доз соответствующего препарата. Для этого из государственного бюджета Румынии выделено до $100 тыс.