* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 14:36 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли двух членов Фронта сопротивления Афганистана в районе Бану уезда Андараб в провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Источники сообщают, что погибших звали Мохаммад Ашраф и Закария Андараби. Они были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во сне.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Долина Андараб — один из районов, где продолжаются столкновения Фронта освобождения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы недавно принудительно выселили некоторых жителей этого района, что вызвало широкую реакцию.