Екатеринбург, 23 мая 2022, 14:34 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Игоря Шалимова. Об этом 23 мая сообщил президент клуба Григорий Иванов.
По его словам, продление контракта с Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать и какие задачи будет выполнять.
«Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — приводит слова Иванова ТАСС.
Напомним, Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В завершившемся сезоне команда под его руководством заняла 12-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 33 очка.