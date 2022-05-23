Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Игоря Шалимова. Об этом 23 мая сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, продление контракта с Шалимовым зависит от того, как он будет работать, какой результат будет показывать и какие задачи будет выполнять.

«Сейчас мы не рассматриваем никакого другого тренера», — приводит слова Иванова ТАСС.

Напомним, Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В завершившемся сезоне команда под его руководством заняла 12-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 33 очка.