Москва, 23 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Западные политики планируют расчленить Украину, в частности, Польша заинтересована отобрать её западную часть. Об этом 23 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Ещё украинцам придётся нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, вы точно знаете, я знаю», — заявил Лукашенко.

Здесь тоже проблем не меньше, но это не наши проблемы. Их проблемы, которые нам придётся решать.