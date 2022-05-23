Кабул, , 14:23 — REGNUM Ведущие-мужчины ряда афганских телеканалов, в том числе TV One и TOLO News, надели маски в знак солидарности с ведущими-женщинами, которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили носить маски во время передач, чтобы их лиц не было видно. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Чёрная маска goods. gifts

Саад Мохсени, владелец Moby Group, подразделением которой является TOLO News, опубликовал фотографию ведущего шестичасовых новостей в своем аккаунте в «Твиттере», заявив, что он уважает его работу и работу других членов команды TOLO News.

Ранее директор отдела новостей и сотрудники TOLO News Network появились на утренней встрече в масках в знак солидарности с коллегами-женщинами. Хаплвак Сафи, директор отдела новостей этого канала написал под фото этой встречи: «Сегодня мы все грустим».

Некоторые пользователи сети разместив на своих страничках изображения телеведущих в масках, написали, что не ожидали наступления такого дня. Многие правозащитные организации выразили протест против недавнего решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав их снять дальнейшие ограничения в отношении женщин.

В интервью CNN бывший президент Афганистана Хамид Карзай также выразил протест против решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвал СМИ не следовать новому приказу радикалов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что приказ окончательный и подлежит выполнению. Ранее министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока объявило, что приказ должен быть введён в действие с 22 мая.