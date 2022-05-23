Москва, 23 мая 2022, 14:18 — REGNUM Мировая экономическая система стоит на пороге глобальных перемен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

США против Китая
США против Китая
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«Гегемон в лице США борется за сохранение своего господства. И если США смогут сохранить свое господство и роль мирового гегемона, то далее мир еще на несколько десятилетий перестроится в новую систему, в которой США останутся лидером, но на новых условиях. Или же Китай сможет занять место гегемона и подчинить себе финансовую и торговую системы, а значит, мир будет дальше развиваться по-новому и ситуация смягчится. И страны подстроятся под новую реальность, — сказал Комолов. — Но мы до этой реальности еще не дошли. Сейчас идет борьба за передел мира. И вот кто станет хозяином, тот и будет писать правила игры, под которые все подстроятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему всё больше государств переходят к агрессивной защите своих национальных рынков.

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