Москва, , 14:18 — REGNUM Мировая экономическая система стоит на пороге глобальных перемен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

США против Китая Iecs

«Гегемон в лице США борется за сохранение своего господства. И если США смогут сохранить свое господство и роль мирового гегемона, то далее мир еще на несколько десятилетий перестроится в новую систему, в которой США останутся лидером, но на новых условиях. Или же Китай сможет занять место гегемона и подчинить себе финансовую и торговую системы, а значит, мир будет дальше развиваться по-новому и ситуация смягчится. И страны подстроятся под новую реальность, — сказал Комолов. — Но мы до этой реальности еще не дошли. Сейчас идет борьба за передел мира. И вот кто станет хозяином, тот и будет писать правила игры, под которые все подстроятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему всё больше государств переходят к агрессивной защите своих национальных рынков.

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