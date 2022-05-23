Москва, , 14:15 — REGNUM Сегодня в процесс деглобализации и обострения экономической борьбы включено большое количество стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы МВФ, согласно которым мировая экономика находится в худшем со времен Второй мировой войны состоянии.

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«И с 2010–2011 годов эта вражда только обостряется. И с каждым годом мы получаем все новые и новые витки эскалации этого глобального экономического конфликта между крупнейшими игроками мира. И если проводить аналогии с прошлым, как это делает МВФ, то что-то подобное складывалось как раз накануне Второй мировой войны, — сказал Комолов. — То есть этап глобального протекционизма пришелся на 1920–1930-е годы в связи с преодолением последствий Великой депрессии. Страны стали принимать большое количество защитных мер для ограничения конкуренции и защиты своей экономики от внешних игроков. И это экономическое противостояние привело в итоге к политическому противостоянию — к войне, к фашизации многих режимов в Западной Европе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, чем может закончиться тот экономический кризис, который наблюдается в настоящее время.

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