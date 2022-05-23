Москва, , 14:13 — REGNUM Тот экономический кризис, который наблюдается в настоящее время, может привести не столько к экономическим потрясениям, сколько к прямым военным разрушениям и эскалации военного напряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал заявление МВФ о том, что мировая экономика попала в худшее со времен Второй мировой войны положение.

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«МВФ не дает количественных оценок, и понять, что они подразумевают под самым тяжелым кризисом экономики, непросто. Сейчас не наблюдается даже того спада ВВП, как в 2008 году. Однако зреют неприятные предпосылки, которые могут обернуться обострением разных социально-экономических противоречий, — сказал Комолов. — Вообще говоря, тот экономический кризис, который мы наблюдаем сейчас, может привести не столько к экономическим потрясениям, сколько к прямым военным разрушениям и эскалации военного напряжения. И в этом смысле действительно после Второй мировой войны в истории человечества ничего подобного не случалось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в МВФ убеждены, что в мире падает доверие к нынешней глобальной экономической системе.

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