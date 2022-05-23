Таллин, , 14:06 — REGNUM

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Столичные власти Эстонии просят правительство страны выделить из государственного бюджета 6 млн евро в качестве поддержки мероприятий, которые пройдут в Таллине в рамках проекта «Зеленая столица Европы 2023».

Соответствующее обращение направлено кабинету минстров мэром Таллина Михаилом Кылвартом, сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

«В прошлом государство поддерживало проекты европейского значения, например, выделив до 10 миллионов евро на поддержку амбиций Тарту как культурной столицы Европы. Смягчение последствий изменения климата и адаптация к новым климатическим условиям требуют согласованных усилий», — отметил Кылварт.

Он добавил, что в свете вышесказанного, предлагается поддержать реализацию проекта «Зеленая столица Европы» на сумму шесть млн евро из госбюджета, что позволит расширить предложенную программу и углубить сотрудничество столицы с государством.